У Білорусі проходять президентські вибори (оновлено)

Станом на 12.00 явка склала 54%, вибори визнані такими, що відбулися.

У Білорусі проходять президентські вибори. Дільниці для голосування відкрилися в неділю о 8 ранку і працюватимуть до 20 години.

На пост глави держави балотуються п’ять кандидатів: співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, чинний президент Олександр Лукашенко, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

12:20. Голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що явка на 10 ранку склала 45,33%, а на 12.00 - 54%. Це означає, що вибори визнані такими, що відбулися. Про це пише портал TUT.by.

За її словами, 50-відсотковий бар'єр подолали всі регіони, крім Мінська (43%). У Гомельській і Могилевській областях на дільниці прийшли понад 60 відсотків виборців, сюди входять і ті, які проголосували достроково.

Водночас Єрмошина попередила, що на дільницях можуть запровадити пропускний режим, якщо ввечері голосувати прийде занадто багато виборців.

Раніше представники штабу кандидата Світлани Тихановської пропонували своїм виборцям приходити на дільниці у вечірні години, щоб таким чином запобігти можливим вкиданням і фальсифікаціям.

На виборах вже проголосували кандидати Олександр Лукашенко, Анна Канопацька та Андрій Дмитрієв.

11.00. У списки виборців включено 6 млн 844 тис. 932 людини і 5 тис. 319 білоруських громадян, які перебувають за межами республіки.

Відповідно до Виборчого кодексу Білорусі, вибори президента вважаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше половини громадян країни, включених до списків виборців.

Президент вважається обраним, якщо за нього проголосували більше половини громадян, які взяли участь у голосуванні.

У неділю вранці Центрвиборчком республіки повідомив, що за п'ять днів дострокового голосування (4-8 серпня) на виборах президента Білорусі на дільниці прийшли 41,7% виборців.

Згідно цих даних, явка на достроковому голосуванні оновила рекорд виборів 2015 року - тоді достроково проголосували 36,05% виборців.

На цих виборах міжнародне спостереження здійснюватимуть тільки спостерігачі від СНД (акредитацію отримали 184 особи) і дипкорпусу (64 особи).

Попередні підсумки голосування будуть оголошені у понеділок.

Детальніше про те, що чекає Білорусь і сусідні країни після виборів читайте у матеріалі "Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа".