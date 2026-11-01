Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
ГоловнаСпорт

Болівія готується до сильних посух і повеней, у країні оголосили надзвичайний стан

Екстремальні погодні умови пов’язані із погодним явищем “Ель-Ніньйо”.

Болівія готується до сильних посух і повеней, у країні оголосили надзвичайний стан
Наслідки повені у Болівії у грудні 2025 року
Фото: EPA/UPG

Болівія у Південній Америці готується до сильних посух і повеней, пов’язаних із погодним явищем “Ель-Ніньйо”, повідомляє DW.

Президент країни Родріго Пас оголосив у країні надзвичайний стан, щоб мобілізувати ресурси та посилити заходи реагування на стихійні лиха.

Указ президента передбачає залучення додаткових рятувальних загонів, а також вимагає координації дій між національними та регіональними органами влади, збройними силами й поліцією.

Реклама

Згідно зі звітом уряду Болівії, посуха зачепила щонайменше 78 000 сімей у семи з дев’яти департаментів Болівії. Негода призвела до загибелі понад 75 000 голів великої рогатої худоби. Крім того, влада попередила про ймовірність повеней, раптових паводків і зсувів ґрунту з початком сезону дощів.

Що таке Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо – це періодичне потепління температури поверхні моря в екваторіальній частині Тихого океану, яке порушує глобальні погодні умови, часто приносячи посуху в одні регіони та сильні дощі в інші.

Поточне Ель-Ніньйо розвинулося в червні та з того часу швидко посилювалося. Зараз воно на шляху до того, щоб стати надзвичайно сильним – іноді це явище називають супер Ель-Ніньйо.

Дослідники підрахували, що надзвичайно високі температури, пов’язані з поточним Ель-Ніньйо, можуть спричинити близько 451 000 додаткових смертей у всьому світі з червня 2026 року по лютий 2027 року.

ООН назвала поточне Ель-Ніньйо, пік якого очікується в грудні, таким, що “виходить за межі можливостей”. Його вплив може тривати роками, і ООН закликає країни Тихого океану готуватися до найгіршого.

Лише за останній місяць зміни погодних умов, пов’язані з Ель-Ніньйо, були пов’язані з:

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies