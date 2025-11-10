Гран-прі Сан-Паулу: впевнена перемога Норріса й неймовірний прорив Ферстаппена

Варто сказати й про Макса Ферстаппена, якого, попри фініш на третій позиції, назвали пілотом дня. Зате у «Феррарі» все стабільно: перегони в Бразилії можна записати у скарбничку змарнованих або навіть провальних. Про все це — у підсумках Гран-прі Сан-Паулу .

Етап Формули-1 у Бразилії сміливо можна назвати етапом Ландо Норріса: він здобув перемогу у кваліфікації, спринті й зафіксував свою домінацію у головних перегонах. Рівних йому тут не було! Ба більше, відрив від найближчого пілота у головній гонці склав 10 секунд.

Тріумф Норріса

У Ландо Норріса в Сан-Паулу виходило абсолютно все. Він стартував із поул-позиції й контролював гонку від початку й до кінця. Не підвели й партнери: завдяки грамотній стратегії команди Норріс здобув перемогу у цих перегонах.

Другим фінішував пілот «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі, для якого цей подіум став другим у кар’єрі після Гран-прі Канади й найкращим результатом у Формулі-1 загалом. Відрив Норріса від Антонеллі сягнув цілих 10 секунд!

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс лідирує на перегонах

Свою перемогу Ландо прокоментував доволі стримано, зазначивши, що немає межі досконалості.

«Це була чудова гонка. Дуже приємно перемогти тут, у Бразилії. Це чудова траса з приголомшливими вболівальниками. Ця гонка була присвячена одному з моїх наставників — Жилю, і я сподіваюся, він би мною дуже пишався.Це була чудова перемога, але, чесно кажучи, судячи з того, як швидко сьогодні їхали суперники, стає зрозумілим, що нам ще є над чим працювати. Я повернуся, побачусь із командою, привітаю їх і подивлюся, що ми можемо зробити краще. Заглядаючи вперед, я продовжу концентруватися на собі, не звертати уваги на шум і продовжувати боротися», — сказав Норріс після перемоги.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс після перемоги

Варто зазначити, що ця перемога впритул наблизила Норріса до звитяги в особистому заліку цього сезону. Його відрив від Піастрі сягає 24 очки, тоді як за перемогу у гонці дають 25. До завершення сезону залишається три гонки, тож Норріс почувається вкрай комфортно й уже відчуває «запах» перемоги.

Особистий залік пілотів після Гран-прі Сан-Паулу (п’ятірка кращих):

Ландо Норріс («Макларен») — 390 очок; Оскар Піастрі («Макларен») — 366; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 341; Джордж Расселл («Мерседес») — 276; Шарль Леклер («Феррарі») — 214.

Пілот дня

Попри успіх Ландо Норріса, саме Макса Ферстаппена називають пілотом дня у Гран-прі Бразилії. І з цим важко сперечатися. Через зміну силової установки нідерландець розпочинав гонку з піт-лейну, посівши лише 16-те місце у кваліфікації. У головній гонці Макс зіштовхнувся з проколом на сьомому колі, втім навіть це не завадило йому зробити щось неймовірне — фінішувати третім.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен під час перегонів

Навіть попри такий камбек, після гонки Ферстаппен фактично списав себе з боротьби за головну корону сезону.

«Звісно, мені довелося обігнати деякі машини після старту з піт-лейн. Думаю, наш темп був досить сильним на всіх відрізках. Іноді важко все зрозуміти, з огляду на трафік та інші обставини, але бути на подіумі з піт-лейн… Я зовсім цього не очікував, навіть із проколом на початку гонки. Ось чому нам довелося знову їхати в бокси.Це неймовірний результат для нас, тому я дуже ним задоволений і просто дуже пишаюся всіма в команді. Кваліфікаційний день був для нас дуже важким, але ми ніколи не здаємося.

Ми завжди намагаємося вдосконалюватися та знайти більше часу на колі, і, на щастя, у гонці ми знову це зробили. Я думаю, що це забагато очок, щоб мати реальний шанс на чемпіонство. Звичайно, якщо подивитися на весь сезон, ми віддали забагато очок від початку до середини сезону», — сказав Ферстаппен після гонки.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс (перший болід ліворуч) мчить до фінішу

За три етапи до фінішу сезону Ферстаппен відстав від Норріса вже на 49 очок. Існує ймовірність, що вже після Гран-прі Лас-Вегаса нідерландець достроково завершить боротьбу за титул. У наступних перегонах йому необхідно, щоб у Норріса й Піастрі були серйозні проблеми — бажано зі сходом із дистанції. Інакше про п’яту корону поспіль можна забути.

Провал «Феррарі»

А для «Феррарі» ця гонка стала справжнім випробуванням, своєрідним чорним днем у їхній історії. Спочатку на шостому колі Оскар Піастрі спричинив зіткнення Антонеллі з пілотом скудерії Шарлем Леклером. Той ушкодив колесо й не зміг продовжити перегони. Потім у гру вступив Льюїс Гемілтон, справи якого були не кращими: він пошкодив болід унаслідок зіткнення з Карлосом Сайнсом («Вільямс»), після цього припустився помилки під час спроби обгону Франко Колапінто й зламав переднє антикрило. За цей маневр він отримав +5 секунд штрафу.

Фото: EPA/UPG Леклер під час Гран-прі Бразилії

У підсумку Гемілтон провів решту своєї гонки позаду пелотону, зійшовши на 42-му колі.

Наступний етап Формули-1 пройде в Лас-Вегасі з 20 по 22 листопада.