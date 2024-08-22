​FAVBET Team підписали Marix’а - європейського гравця з українським корінням

Українська кіберспортивна організація FAVBET Team оголосила про перехід в основний ростер команди з CS2 Макса «Marix» Кугенера, який останні два місяці виступав в якості стенд-іна.

Marix — 21-річний кіберспортсмен, що вже понад 3 роки професійно грає CS2 та виступав за такі команди як OG, Genk та Entropiq. Макс народився в Україні, однак з дитинства живе в Люксембурзі.

В червні цього року Marix приєднався до літнього буткемпу FAVBET Team, ставши першим гравцем з європейським громадянством, який погодився приїхати в Україну на тренувальні збори.

Наступні два місяці Marix виступав в складі FAVBET Team в якості стенд-іна та відіграв з командою кілька турнірів. У підсумку вдалося посісти 3-4 у турнірі Project Prodigy та пройти на Elisa Invitational Fall.

«Макс швидко влився в команду та показує стабільно високий рівень гри. Тому ми раді оголосити, що шлях у FAVBET Team він продовжуватиме вже в основі. Marix не має українського громадянства, але при цьому це на 100% український гравець, який розділяє наше бачення та цінності», — кажуть у FAVBET Team.

З появою Marix’а оновлений склад FAVBET Team виглядає так: Владислав «‎bondik» Нечипорчук‎, Євген «‎j3kie»‎ Сергачов, Олександр «Smash»‎ Турчин, Данило «‎t3ns1on» Кашура, Макс «‎Marix»‎ Кугенер, Андрій «‎guthrie» Гавриш (benched). Свій найближчий матч команда проведе 21 серпня проти Preasy в межах закритих кваліфікацій CCT Season 2 Europe Series 10.

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