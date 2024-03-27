У «Дронарні» запустили новий курс для інженерів БпЛА за підтримки FAVBET Tech

Цього року FAVBET Tech стала партнером інженерної школи «Дронарня», яка навчає українських військових збирати та ремонтувати сучасні дрони. Залучення IT-компанії дозволило школі майже вдвічі збільшити кількість робочих станцій для навчання та масштабувати власні R&D-проєкти.

У березні в «Дронарні» розпочав навчання новий потік військовослужбовців. Протягом місяця вони вчилися збирати, програмувати та обслуговувати FPV-дрони. Перший тиждень — теоретичний, присвячений авіоніці та електроніці, далі — підбір компонентів для власного проєкту, збірка та випробування «пташки».

За підсумками курсу бійці отримують ключові знання, необхідні для обслуговування дронів, а також можуть навчати інших військовослужбовців.

«Наша сила — в знаннях. Підготовка кваліфікованих спеціалістів, які можуть в польових умовах діагностувати, ремонтувати та покращувати БПЛА, є важливим етапом у підсиленні військових при виконанні бойових завдань. Інженерна FPV школа ставить за мету підвищувати інженерні навички захисників, не втрачати дорогоцінний час на пошук спеціалістів, які виправлять технічну несправність. Кожний курс не схожий на попередній. Студенти ставлять перед собою задачі та успішно їх вирішують, створюючи своїми руками вироби, які якісно покращать роботу в їхніх підрозділах», — розповідають у «Дронарні».

Фото: Дронарня

Сьогодні безпілотники — одні з найцінніших знарядь у протистоянні російській агресії. За допомогою FPV-дронів та інших безпілотників українські захисники здійснюють розвідку, наводять артилерію то знищують ворожу техніку. Тому й зростає потреба у військових спеціалістах, здатних збирати, лагодити та налаштовувати дрони не лише в тилу, а й в умовах передової.

«Favbet Tech радо підтримує технологічні ініціативи, що наближають перемогу. Завдяки зусиллям “Дронарні” вже сотні військових отримали знання, які дають реальну перевагу на полі бою. Працюємо над тим, щоб обсяги навчання зростали й надалі», — каже СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

FAVBET Tech — ІТ-компанія в складі компаній FAVBET. Спеціалізується на розробці високонавантажених систем та AI-технологіях. З перших днів вторгнення є частиною українського кібервійська, що здійснює атаки на цифрову інфраструктуру ворога та розробляє ПЗ для потреб ЗСУ.