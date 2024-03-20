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Favbet Foundation передав штурмовикам 15 мавіків Новини компаній

Favbet Foundation передав штурмовикам 15 мавіків
передача допомоги ДШВ

Десантно-штурмові війська України отримали партію сучасних безпілотників від благодійного фонду Favbet Foundation. У пакет допомоги вартістю більш як 1.7 млн увійшли 10 DJI Mavic 3 та 5 DJI Mavic 3Т з тепловізійною камерою.

Всі 15 дронів вже були передані підрозділам ДШВ для виконання бойових завдань на лінії зіткнення. Подібні дрони активно використовуються нашими військовими для розвідки, наведення вогню артилерії, а також «скидів» на ворожі позиції. Тепловізійна оптика моделі Mavic 3T також дозволяє виявляти ворожу техніку та особовий склад в умовах поганої видимості та навіть вночі.

«Десантно-штурмові війська — вістря списа будь-якого наступу. Вони тіснять ворога з української землі та тримають найважливіші рубежі. Ми ж продовжуємо підтримувати наше військо усім необхідним для цієї роботи», — кажуть у Favbet Foundation.

Аналогічний пакет допомоги — 15 дронів Mavic — також передали бійцям Головного управління розвідки.

Окрім прямої передачі дронів, у 2023-2024 роках компанія брала участь в усіх ключових проєктах United24 з розбудови безпілотних спроможностей ЗСУ та інших Сил оборони.

передача допомоги ДШВ
передача допомоги ДШВ

Favbet Foundation входить у групу компаній Favbet. У 2023 році FAVBET задонатили 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для новоствореної «Армії дронів», а також стали найбільшими корпоративними донорами Операції «Єдність» із закупівлі 15 000 FPV-дронів.

Цього року компанія взяла участь у проєкті з придбання 35 морських дронів Sea Baby для СБУ, кожен з яких коштує 8,5 млн грн. FAVBET передали 10 млн грн та отримали право назвати власний дрон «Фаворит».

З осені минулого року FAVBET також патронує роту ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фаворит» в складі ЗСУ, закриваючи потреби підрозділу у безпілотниках, авто та супутньому обладнанні.

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