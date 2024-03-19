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Favbet Foundation передав нове обладнання в онковідділення «Охматдиту» Новини компаній

Favbet Foundation передав нове обладнання в онковідділення «Охматдиту»

Команда благодійного фонду Favbet Foundation відвідала онкологічне відділення лікарні «Охматдит» та передала його співробітникам сучасне терапевтичне обладнання.

В пакет допомоги від Favbet Foundation увійшли апарат Brightfield Healthcare BH-600A для підігріву інфузійних розчинів, компонентів крові та плазми, а також міні-рокер-шейкер MR-1 для рівномірного перемішування розчинів. Обидва пристрої закуплені на запит персоналу відділення.

«Сьогодні в цьому онкологічному відділенні перебуває близько 25 дітей. У кожного з них — власна історія війни з важкою та підступною хворобою. Не зважаючи на це, вони не втрачають оптимізму та продовжують боротьбу завдяки відданим і професійним співробітниками “Охматдиту”. Зі свого боку Favbet Foundation продовжуватиме підтримувати лікарню й надалі», — каже куратор проєктів Favbet Foundation Ольга Король.

Співпраця «Охматдиту» та фонду почалась ще минулого року. Тоді за підтримки Favbet Foundation передали для лікарні сучасну ультразвукову систему BK5000 з комплектом датчиків та програмним забезпеченням вартістю понад 4 млн грн, яка використовується для проведення складних маніпуляцій в ході лікування онкологічних захворювань та судинних патологій. Система також значно полегшує надання кваліфікованої допомоги пораненим українським військовослужбовцям.

Сьогодні Favbet Foundation — це переважно благодійний фонд, який після початку повномасштабної війни займається забезпеченням війська автомобілями та дронами. Втім, значна частина коштів виділяється й на гуманітарні проєкти, в тому числі ініціативи в галузі медицини, а також дитячої освіти та спорту. Сьогодні під егідою фонду вже діє кілька безплатних спортивних секцій, а також проходять курси програмування для дітей та підлітків.

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