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Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру в Мадриді, обігравши діючу переможницю US Open

Ангеліна вперше зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 1000.

Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру в Мадриді, обігравши діючу переможницю US Open
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

Друга ракетка України Ангеліна Калініна (№37 WTA) пробилася до чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000 у Мадриді.

У 1/8 фіналу українська тенісистка у трьох сетах обіграла переможницю US Open-2021 та дев'яту сіяну на турнірі Емму Радукану (№11 WTA) із Великобританії - 6:2, 2:6, 6:4.

Суперниці провели на корті 2години і 17 хвилин.

Тим самим, Калініна помстилася британці за співвітчизницю Марту Костюк, яка була обіграна Радукану у попередньому раунді турніру – 2:6, 1:6.

За право вийти до півфіналу Ангеліна посперечається із другою ракеткою Швейцарії Хіль Белен Тайхман (№35 WTA).

Нагадаємо, у лютому 25-річна Калініна подолала позначку $1 млн призових.

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