Футболісти Англійської прем'єр-ліги в минулому році заплатили одних тільки податків на £1,4 млрд

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У сезоні-2019/20, не дивлячись на пандемію коронавіруса, внесок Англійської прем'єр-ліги в британську економіку склав 7.6 млрд фунтів, повідомляє Daily Mail.

Близько 94 тис. людей мають роботу завдяки клубам вищого англійського дивізіону, які заплатили в казну країни 3,6 млрд фунтів всіляких податків, з яких 1,4 млрд заплатили футболісти.

Цифри підкреслюють неймовірне зростання Прем'єр-ліги з моменту її заснування в 1992 році, в основному за рахунок доходів від телебачення.

Вартість перегляду футбольних матчів АПЛ в країні і за кордоном різко зросла з 1992 року, а збільшення доходів від трансляцій призвело до зростання вартості футбольних матчів вищого дивізіону

За останні два десятиліття економічний внесок ліги виріс з 0,7 млрд фунтів в 1998-1999 роках, тобто збільшився майже на 1000 відсотків. За той же період кількість робочих місць зросла з 11 300.

Вищий футбол також сприяє сотням тисяч поїздок по країні, коли вболівальники переміщаються по країні, а також вносить вклад в національну скарбницю за рахунок оподаткування.

Для порівняння: Прем'єр-ліга вносить в UK plc трохи більше, ніж музична індустрія, яка оцінюється в 5,2 млрд фунтів, але менше, ніж виставки, вартість яких становить 11 млрд фунтів.