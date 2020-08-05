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Блохін - гордість нації, а Суркіс - ніхто, - Мирон Маркевич

Конфронтація між футбольною громадськістю та президентом "Динамо" триває.

Блохін - гордість нації, а Суркіс - ніхто, - Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
Фото: dnipro.ua

Глава Комітету національний збірних Української асоціації футболу (УАФ), екс-наставник "Металіста" і "Дніпра" Мирон Маркевич, який нещодавно порадив київському "Динамо" змінити власника, висловився з приводу слів президента "Динамо" Ігоря Суркіса на адресу Олега Блохіна.

"Суркісу треба подивитися на себе з боку. Блохін - це гордість нації, а хто такі Суркіси? Не розумію.

Не має він ніякого ні морального, ні фізичного права таке говорити. Блохін - гордість нації, Суркіс - ніхто", - цитує функціонера "Апостроф".

У свою чергу Блохін відмовився реагувати на випад в свою сторону від президента київського клубу.

"Я не відповідаю на його слова, мені це нецікаво.

Не читав, не чув і не знаю. Я вже раніше висловив свою думку", - цитує володаря "Золотого м'яча" (France Football) 1975 року meta-ratings.com.ua.

Раніше президент "Динамо в інтерв'ю "112 каналу" розповів, що він має на увазі під "динамівськими серцями".

Зокрема, Суркіс підняв тему призначення свого часу Блохіна на посаду головного тренера збірної України.

"Блохін перейшов із Компартії в СДПУ, щоб стати тренером збірної, значить, по дорозі когось зрадив", - заявив президент "Динамо".

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