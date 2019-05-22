В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
ГлавнаяСпорт

"Шахтер" и "Динамо" провели последний очный поединок в текущем сезоне

Матч в Харькове завершился вничью.

В Харькове в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" принимал "Динамо".

Матч принципиальных соперников, который с турнирной точки зрения ничего не решал, завершился результативной ничьей 1:1.

Счет был открыт благодаря индивидуальному мастерству вице-капитана "Динамо" Виктора Цыганкова, на 36-й минуте накрутившего двух соперников на подступах и в штрафной площади "Шахтера", вынудившего Фернандо нечисто пойти в подкат – арбитр Ярослав Козик указал на 11-метровую отметку.

Сам Цыганков был хладнокровен 1:0.

Через 9 минут в эпицентре внимания вновь оказался судья из Мукачево – удаливший за вторую желтую карточку защитника гостей Артема Шабанова.

Киевляне в меньшинстве во втором тайме продержались всего 5 минут – партнеры вывели Тете один на один с Денисом Бойко, и бразилец восстановил статус-кво 1:1.

На 63-й минуте вновь на авансцену вышел Козик, удаливший защитника хозяев Давида Хочолава, и, таким образом, уравнявший составы.

В оставшиеся полчаса игра протекала живо, команды создавали голевые моменты, но до финального свистка счет на табло не изменился.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также