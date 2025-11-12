“Ліси України”: у цьому році вдалося зменшити площі лісових пожеж у 4 рази

У багатьох регіонах значна частка загорянь пов’язана з падіннями ракет та дронів.

За підсумками пожежонебезпечного сезону керівник ДП "Ліси України" Юрій Болоховець заявив, що підприємству вдалося скоротити площу пожеж у цьому році у 4 рази.

У 2025 році лісовими пожежами в Європейському Союзі знищено понад мільйон гектарів, що є рекордом за останні двадцять років спостережень.

Чотири держави-члени ЄС — Іспанія, Кіпр, Німеччина та Словаччина — переживають найгірший рік у цьому столітті.

Найбільш постраждала Іспанія: в країні вигоріло понад 400 тис. га лісу. В Румунії згоріло 126 тис. га, у Франції – 35 тис. га.

В Україні до негативних кліматичних чинників додаються військові дії. У багатьох регіонах значна частка загорянь пов’язана з падіннями ракет та дронів.

“Але навіть за таких умов ДП «Ліси України» вдалося зменшити площу пожеж у 4 рази! Якщо в 2024 рік вигоріло 6 тис. га, то у 2025 році (без Ізюмського надлісництва) – лише 1,5 тис. га”, – повідомив посадовець.

Ситуацію в Ізюмському надлісництві, до якого увійшли деокуповані лісгоспи Харківщини, варто розглядати окремо. Торік до приєднання до ДП «Ліси України» у трьох згаданих лісгоспах вигоріло майже 13 тис. га лісу. Після приєднання до «Лісів України» у лісгоспи була передана нова пожежна техніка та інструменти, працівникам лісової охорони підвищили зарплати.

У результаті площу пожеж вдалося скоротити у майже 8 разів до 1,8 тис. га. Насправді це неймовірно низький показник, якщо зважати на те, що левова частка деокупованих лісів замінована й розташована поблизу зони бойових дій, зазначив Болоховець.

Як вдалося зменшити площу лісових пожеж:

Закуповуємо нову пожежну техніку

Цього року у більшість філій підприємства відправлені десятки нових лісопожежних модулів. Модулі – мобільні та швидкі. Можуть дістатися туди, де не проїде великий пожежний автомобіль.

Процес посилення лісової охорони триває постійно. Нещодавно оголошено чергові тендери на закупівлю 50 модулів для встановлення в кузови пікапів та 20 причіпних платформ із уже змонтованими лісопожежними модулями.

ДСНС надала 37 одиниць пожежної техніки та 100 одиниць протипожежного обладнання. У стані приймання та підписання актів приймання-передачі ще 34 пожежні автомобілі.

Підвищуємо мотивацію лісової охорони

Цього року оклади працівників лісової охорони підвищилися в середньому на 20%. Кількість вакантних посад скоротилася, люди мотивовані працювати на результат.

Збільшуємо мережу рекреаційних пунктів

За два роки влаштували понад 100 нових сучасних рекреаційних пунктів. У цьому році відкриємо ще 50. Це повноцінні комплекси для безпечного дозвілля у лісі з усією інфраструктурою (дитячі та спортивні майданчики, вода, електроенергія, вбиральні, мангали тощо). Також постійно доглядаємо, ремонтуємо та облаштовуємо понад 1100 існуючих пунктів. Наявність «Лісовичиків» у рази зменшує ризик виникнення пожеж, спричинених людським фактором.

Інвестуємо у протипожежну інфраструктуру

Цього року влаштували 38,8 тис. км мінералізованих смуг. Провели догляд на 183,4 тис. км існуючих.

Утримуємо 3,5 тис. пожежних водойм, обладнуємо їх пірсами, встановлюємо водонакопичувальні резервуари, щоб навіть у спеку в кожній зберігався необхідний запас води.

Тривають роботи щодо закупівлі та встановленню 30 нових телевізійних систем спостереження та будівництву 24 нових спостережних веж. Задача повністю перекрити системою відеонагляду лісові масиви з високим ризиком виникнення пожеж. Загалом підприємство експлуатує майже 500 таких веж.

Прокладаємо лісові дороги. Цього року побудовані десятки нових ділянок по всій країні.

Висаджуємо мішані ліси з хвойних та листяних порід

Чисті хвойні насадження найбільш вразливі для пожеж. Тому ДП «Ліси України» створює виключно мішані насадження з хвойних та листяних порід. З кожним роком українські ліси ставатимуть більш стійкими до змін клімату.