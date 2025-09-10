Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Екззаступник начальника ГУР: удари по нафтових об'єктах мають на меті знизити інтенсивність наступальних дій Росії

Це знижує російський дохід та можливість забезпечувати пальним окупаційні сили.

Екззаступник начальника ГУР: удари по нафтових об'єктах мають на меті знизити інтенсивність наступальних дій Росії
Ілля Павленко, ексзаступник начальника ГУР МО
Фото: Зоряна Стельмах

Екзаступник начальника ГУР Ілля Павленко пояснив мету ударів по російських нафтових об’єктах. У перспективі це є шансом зупинити інтенсивність наступальних дій росіян, сказав він під час дискусії проєкту "Нова країна", організованому LB і EFI Group.

За словами Павленка, керівник Головного управління розвідки ще в 2022-му поставив завдання: перенести війну на територію ворога. Наступного року він сказав, що завданням є підривати військово-економічний потенціал.

Цим список не вичерпується: завдання стосуються і військово-промислового комплексу, і політичної стійкості ворога.

“Безумовно, будь-яка війна робиться за гроші. Без можливості забезпечити власні збройні сили, в тому числі пальним, без спроможності економіки генерувати дохід, звісно, що не тільки агресор – будь-яка країна, яка наважилась на такі дії, втрачає свої можливості”, – сказав він.

Тож Україна за рахунок асиметричних дій прагне зупинити інтенсивність наступальних дій. 

  • Україна стала активніше бити по російських НПЗ та інших об'єктах нафтової інфраструктури. Ударів завдають далекобійні дрони. Це вже привело до дефіциту бензину в російських регіонах і Криму. 
