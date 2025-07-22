​Генпрокурор, голова СБУ і керівник ДБР поспілкувався з представниками G7 про "викорінення корупції і реформи"

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, голова Служби безпеки Василь Малюк і директор Держбюро розслідувань Олексій Сухачов поспілкувалися з представниками "Великої сімки".

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Обговорили низку питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни — з агентами Росії. Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ, - написав генпрокурор у Telegram.

Кравченко запевнив, що бачення щодо антикорупційних органів "спіспадає" з баченням міжнародних партнерів.

"Переконаний — довіра і впевненість громадськості у верховенстві права — надважливі. І в цьому наше бачення з міжнародними партнерами співпадає", - додав він.