​Генпрокурор, голова СБУ і керівник ДБР поспілкувався з представниками G7 про "викорінення корупції і реформи"

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, голова Служби безпеки Василь Малюк і директор Держбюро розслідувань Олексій Сухачов поспілкувалися з представниками "Великої сімки".
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"Обговорили низку питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни — з агентами Росії. Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ, - написав генпрокурор у Telegram.
Кравченко запевнив, що бачення щодо антикорупційних органів "спіспадає" з баченням міжнародних партнерів.
"Переконаний — довіра і впевненість громадськості у верховенстві права — надважливі. І в цьому наше бачення з міжнародними партнерами співпадає", - додав він.
- Сьогодні Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП, – документ уже передали на підпис президенту. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "НАБУ і САП втрачають незалежність". LB.a отримав дані про поіменне голосування народних депутатів за фактичну передачу незалежних антикорупційних органів НАБУ і САП під контроль генерального прокурора. Ми опублікували список поіменно по фракціях.
- На ситуацію вже відреагували посли "Великої сімки": основні фінансові донори України мають "серйозні занепокоєння" і хочуть поговорити з керівництвом уряду. Висловилися також і в Єврокомісії - українській владі нагадали, що значна фінансова підтримка залежить від реформ.
- Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Верховної Ради за законопроєкт, що обмежує незалежність і назвала це "кроком назад".
- НАБУ і САП розслідують корупцію, зокрема - у вищих ешелонах влади. З останніх справ – розслідування щодо колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. За даними "Української правди", НАБУ і САП також "наблизилися" і до іншої людини з найближчого оточення президента Володимира Зеленського – бізнесмена з групи "Приват" і співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча (про підозру йому не повідомляли).