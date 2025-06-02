Україна і Росія проводять у Стамбулі другий раунд переговорів. Онлайн

У Стамбулі почалися перемовини української і російської делегацій за посередництва Туреччини. За даними турецького агентства Anadolu, зустріч була запланована на 13:00. Джерела журналістів у МЗС розповіли, що місцем зустрічі стане палац Чираган. У травні сторони розмовляли в іншому місці – в резиденції Долмабахче. Саме там проходили переговори 2022 року.
Як і минулого разу, це буде тристороння зустріч. В якості посередників на перемовинах будуть представники Туреччини.
14:45. МЗС України повідомило про старт перемовин.
14:09. Суспільне з місця події передає, що нещодавно закінчилася зустріч Умєрова і міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Незабаром стартують перемовини з росіянами.
13:41. Перший заступник міністра закордонних справ і член делегації Сергій Кислиця опублікував фото з залу, де відбудеться зустріч. Він повідомив, що для початку все готово.
12:47. Росіяни повідомили про прибуття їхніх делегатів до місця проведення перемовин. Через сім хвилин потому прибула делегація України, передає BBC. До місця зустрічі приїхав і очільник турецької розвідки.
12:17. Перед розмовою з росіянами українські перемовника Олександр Бевз та Сергій Кислиця провели зустріч із представниками Німеччини, Італії та Великої Британії, повідомив речник МЗС.
"Сторони скоординували позиції перед сьогоднішньою зустріччю українських і російської делегацій", – сказав він.
Українці підтвердили зобов'язання мирних зусиль.
11:52. NV показало відео прибуття голови української делегації, міністра оборони Умєрова до Стамбула.
11:32. Участь у перемовинах в якості посередника візьме турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан. Таку інформацію від МЗС отримала BBC.
Anadolu пише, що участь братиме керівник Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин.
9:07. Українська делегація прибула до Стамбула, повідомив Суспільному речник МЗС України. Зустріч із росіянами запланована на другу половину дня.
Російська делегація станом на 8 ранку вже прибула до Туреччини.
Попередні переговори України і Росії
З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київської області та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.
Переговорники від України розповідали LB, що "мали виграти час, поки наші партнери на Заході отямляться й почнуть ухвалювати рішення, в підсумку яких нам вдалося вистояти. Тому ми намагалися втягнути росіян у якісь обговорення деталей, які вони постійно мусили погоджувати з Москвою”.
Раніше цього року українська і російська делегація одночасно перебували в Саудівській Аравії, але один з одним не спілкувалися. З обома почергового розмовляли представники США.
16 травня українська і російська делегації уперше зустрілися очно. Передумовами зустрічі стала фактична незгода Росії піти на 30-денне припинення вогню, якого від неї вимагала "коаліція охочих" спільно з президентом США Дональдом Трампом. Замість того, щоб дати відповідь на цю пропозицію, російський лідер Путін серед ночі оголосив, що Росія чекатиме Україну на переговорах у Туреччині 16 травня. Україна наполягала, що будь-яким зустрічам має передувати пауза в бойових діях, але президент США Дональд Трамп заявив, що Київ має негайно погодитися на російську пропозицію. І Київ погодився: президент Зеленський сказав, що чекатиме в Туреччині на Путіна особисто. Путін не приїхав.