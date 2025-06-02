Україна і Росія проведуть у Стамбулі другий раунд переговорів. Онлайн

За даними турецького агентства Anadolu, зустріч української і російської делегацій запланована на 13:00. Джерела журналістів у МЗС розповіли, що місцем зустрічі стане палац Чираган. У травні вони розмовляли в іншому місці – в резиденції Долмабахче.
9:07. Українська делегація прибула до Стамбула, повідомив Суспільному речник МЗС України. Зустріч із росіянами запланована на другу половину дня.
Російська делегація станом на 8 ранку вже прибула до Туреччини.
Попередні переговори України і Росії
З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київської області та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.
Переговорники від України розповідали LB, що "мали виграти час, поки наші партнери на Заході отямляться й почнуть ухвалювати рішення, в підсумку яких нам вдалося вистояти. Тому ми намагалися втягнути росіян у якісь обговорення деталей, які вони постійно мусили погоджувати з Москвою”.
Раніше цього року українська і російська делегація одночасно перебували в Саудівській Аравії, але один з одним не спілкувалися. З обома почергового розмовляли представники США.
16 травня українська і російська делегації уперше зустрілися очно. Передумовами зустрічі стала фактична незгода Росії піти на 30-денне припинення вогню, якого від неї вимагала "коаліція охочих" спільно з президентом США Дональдом Трампом. Замість того, щоб дати відповідь на цю пропозицію, російський лідер Путін серед ночі оголосив, що Росія чекатиме Україну на переговорах у Туреччині 16 травня. Україна наполягала, що будь-яким зустрічам має передувати пауза в бойових діях, але президент США Дональд Трамп заявив, що Київ має негайно погодитися на російську пропозицію. І Київ погодився: президент Зеленський сказав, що чекатиме в Туреччині на Путіна особисто. Путін не приїхав.