Україна і Росія проведуть у Стамбулі другий раунд переговорів. Онлайн

Сьогодні в Стамбулі має відбутися другий раунд переговорів України і Росії – у продовження зустрічі, що відбулася 16 травня. Тоді єдиним видимим результатом став обмін полоненими в форматі 1000 на 1000, а от на 30-денне припинення вогню росіяни не погодилися.

Цього разу Україна їде на Туреччини з тою самою позицією: бойові дії треба припинити повністю, усі полонені мають бути звільненні, а викрадені окупантами діти – повернені додому. За даними Суспільного, Україна прописала у меморандумі зі своїми позиціями на переговори, що не братиме на себе зобов'язань бути нейтральною державою, а також, що не визнає окупованих територій російськими. Україна, крім того, наполягає на прямих переговорах лідерів країн як на наступному кроці до миру.

Київ виклав своє бачення мирного процесу і, за словами президента Володимира Зеленського, передана росіянам пропозиція "логічна та реалістична". А от що везе до Стамбула Москва – невідомо, оскільки вона не дала подивитися на свій так званий меморандум ані Україні, ані Туреччині, ані США.

Цього разу українську делегацію знову очолює міністр оборони Рустем Умєров. Також до її складу увійшли радник голови ОПУ Олександр Бевз, заступник начальника штабу Командування ВМС Олександр Дьяков, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, представник Уповноваженого з прав людини Юрій Ковбаса, офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Георгій Кузьмічов, перший заступник голови СЗР Олег Луговський, заступник начальника Генштабу Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад, заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький, начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Андрій Фомін, заступник начальника Генштабу Олексій Шевченко, старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов, заступник начальника штабу командування Повітряних сил Євгеній Шинкарьов. Це дещо ширше представництво, ніж у травні: додалися Фомін, Ковбаса, Острянський.

Російську делегацію знову очолив путінський радник Владімір Мединський.

Переговори проходитимуть через день після проведення Україною неймовірної спецоперації "Павутина", під час якої понад 100 FPV-дронів, таємно завезених на російську територію, вразили чотири ворожі аеродроми, з яких Росія била по українцях. Унаслідок операції вражено 34 % стратегічних носіїв крилатих ракет – це понад 40 літаків.