У Харкові зафіксовано удар ворожого безпілотника (оновлено)

Сьогодні вдень, 12 листопада, у Харкові зафіксовано удар ворожого безпілотника.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Приліт у Салтівському районі ударного ворожого БПЛА. Удар прийшовся у землю, утім є пошкодження вікон у навколишніх будинках та одна постраждала людина”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Харків регулярно зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Зокрема, Вчора, 11 листопада, росіяни вдарили по Харкову ракетою С-300 (С-400). Постраждали троє людей.

Оновлено. Пізніше Олег Синєгубов повідомив, що близько 14:00 у Салтівському районі Харкова зафіксували удар ворожого БПЛА. Тип ще встановлюється. Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 років та 53 років, отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення. Без госпіталізації. Пошкоджено електроопору, скління вікон у двох багатоповерхових будинках.