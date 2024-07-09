Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 22:00 9 липня відбулося 128 бойових зіткнень. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, але контрольованою. Сили оборони України безперервно ведуть бойові дії спрямовані на зрив наступальних планів агресора, знищуючи його особовий склад і техніку.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав три ракетні удари (із застосуванням шести ракет), 56 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 78 КАБів) та 419 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2932 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.

На Харківському напрямку російські окупанти шість разів намагались штурмувати оборонні рубежі в районі Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуація під контролем наших військ. За інформацією на даний час, нашими воїнами на даному напрямку ліквідовано 44 окупанта, три артилерійські системи, бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної техніки, 20 БпЛА. Також противник втратив пораненими 78 військовослужбовців, пошкоджено один його засіб ППО, дві артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної та автомобільної техніки.

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Успішно відбито п’ять штурмових дій поблизу населених пунктів Берестове та Піщане. Неподалік Синьківки продовжуються чотири боєзіткнення. Ще одна атака триває поблизу Берестового.

На Лиманському напрямку російські війська вчинили 16 атакувальних спроб поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Триває три атаки в районі Макіївки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку агресор провів п’ять штурмових дій. Локації бойових зіткнень в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. Усі намагання ворога були безуспішні.

На Краматорському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника поблизу Часового Яру, Григорівки та Андріївки. Два боєзіткнення ще не закінчені.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися 14 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Північне, Південне та Нью-Йорк. Відбито 11 атак, три - ще тривають. За попередніми підрахунками втрати ворога складають понад 60 осіб особового складу та дві артилерійські системи.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут, від початку доби, відбувалося 40 штурмових дій росіян. Триває відбиття семи атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша, Євгенівка.

Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку. Втрати противника з початку доби в особовому складі тут становлять: безповоротними - 99 окупантів; санітарними - 175. Знищено дві гармати, міномет та вісім одиниць автомобільної техніки. Серед пошкодженої техніки ворога - дві гаубиці 2А65 "Мста-Б", два 120-мм міномета, бойова броньована машина та дві одиниці автомобільної техніки.

На Курахівському напрямку загарбники намагалися 11 разів просунутися в районах населених пунктів Нетайлове, Костянтинівка, Красногорівка та Парасковіївка, однак - безуспішно. Триває два боєзіткнення поблизу Нейталового.

На Времівському напрямку відбувалося дев’ять ворожих атак в районах Водяного й Урожайного. П’ять штурмових дій ворога ще тривають. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивали чотири атаки противника в напрямку Гуляйполя. Три з них завершились, ще одна - триває.

На Оріхівському напрямку зазнали невдачі три спроби противника просунутись вперед біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо варто відзначити воїнів 66 окремої механізованої бригада імені князя Мстислава Хороброго, які мужньо тримають позиції та вміло відбивають ворожі атаки.