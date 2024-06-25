Нардеп відмовився говорити, нащо розбив телефон під час обшуку.

Під час судового засідання

Печерський райсуд починає обрання запобіжного заходу народному депутату Миколі Тищенку, підозрюваному в незаконному утриманні людини.

Тищенко вже прибув до суду. Трансляцію веде "Суспільне".

Журналісти декілька разів поставили йому запитання про те, чому він розбив телефон під час обшуку, але той не відповів.

Замість інциденту в Дніпрі Тищенко розмірковував вголос про попередню владу, вирубку дерев, ботоферми, війну.

Тищенко також сказав, що всі його пересування були узгоджені з "керівництвом".

Прокуратура повідомляла, що клопотатиме про цілодобовий домашній арешт.

Після 16:00 в залі суду з'явився суддя. Однак майже одразу оголосили перерву.

Справа Миколи Тищенка

Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками можуть бути охоронці Миколи Тищенка.

Згодом за фактом нападу в Дніпрі на колишнього військового підрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони відкрили два кримінальні провадження.

Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів.

Київського поліцейського, який брав участь в Дніпрі в інциденті з ймовірно охороною нардепа Миколи Тищенка, звільнили. Голова ОПУ Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума, народного депутата Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.

25 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі.