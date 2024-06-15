У Швейцарії почнеться Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності

Обговорення будуть сфокусовані на трьох пунктах української формули миру: ядерній та продовольчій безпеці та звільненню полонених.

Фото: x.com/swissmfa Глобальний саміт миру в Швейцарії

У Швейцарії на курорті Бюрґеншток сьогодні стартує дводенний Глобальний саміт миру – створений за українською ініціативою захід, покликаний наблизити Україну до встановлення справедливого миру та притягнення Росії до відповідальності.

Саміт готували Україна спільно зі Швейцарією. Українська делегація складається з дев'яти людей, а очолює її президент Володимир Зеленський.

Фото: Офіс президента Президент прибув до Швейцарії

Також до делегації увійшли голова його офісу Андрій Єрмак, перша віцепрем'єрка-міністр економіки Юлія Свириденко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступники керівника президентського офісу Ігор Брусило, Микола Точицький та Ігор Жовква, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації та в Князівстві Ліхтенштейн Ірина Венедіктова.

Офіційний початок заплановано на 14:45 за Києвом.

За даними швейцарської сторони, список учасників загалом налічує представників 92 країн та вісім міжнародних організацій. Не всі країни будуть представлені на найвищому рівні: до прикладу, від Туреччини участь братиме не президент, а міністр закордонних справ Хакан Фідан, від Угорщини – теж глава МЗС Петер Сіярто, від Сербії – їхній колега Марко Джурич, від ОАЕ – радник президента Анвар Гаргаш. На початку травня Україна підтверджувала участь 107 країн і міжнародних організацій, але спроби Росії до зриву заходу та хитка позиція деяких країн призвели до зменшення очікуваної кількості учасників.

Китай, попри заклики України, від участі відмовився. Він вважає, що участь в заході повинна брати і Росія.

Спроби Росії зірвати Глобальний саміт миру

Про спроби Росії зірвати саміт миру ще раніше повідомляв український президент. У квітні він сказав, що росіяни мають конкретний план зриву цього заходу.

У травні президент повідомив, що Москва готує "збіговисько" і намагається залучити до нього інші країни, імітуючи прагнення до миру.

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що росіяни задля протидії саміту миру побували в багатьох країнах, а там, куди не змогли потрапити, задіяли економічний вплив.

За даними Радіо Свобода, від участі в саміті справді відмовилися деякі учасники. "Європейська правда" писала, що частина країн передумали брати участь після того, як драфт комюніке саміту змінили на більш вигідний Україні.

За день до саміту російський керманич Володимир Путін висунув Україні та її союзникам ультиматум: мовляв, Росія сяде за стіл переговорів, якщо українці відмовляться від свого Криму і чотирьох областей та вступу до НАТО, а демократичний світ зніме з росіян санкції. В українському МЗС назвали його вимоги абсурдними.

Як виникла ідея саміту миру

У листопаді 2022 президент Володимир Зеленський на виступі перед лідерами Group of 20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії. Вони містять десять пунктів. Пропозиції назвали українською формулою миру.

Цьогоріч узимку голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.

Президент Зеленський, коментуючи це, сказав, що на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою.

Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру. Окрім того, Україна хоче отримати гарантії енергетичної і ядерної безпеки. А перед тим, як сідати за стіл переговорів із Росією, потрібно отримати "детальний план, погоджений світом". На думку українського президента, що більша кількість країн підпишуться під цим планом, тим важче росіянам буде від нього відступити.

Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991. На першому саміті зусилля будуть сконцентровані довкола трьох пунктів формули: ядерної та продовольчої безпеки та обміну полоненими.