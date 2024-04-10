У Криму збили вертоліт росіян Ка-27, - ВМС ЗСУ

Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, а також атакувати їх.

Сили оборони знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", – написав він.

Корабельний протичовновий вертоліт типу Ка-27/28 призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні й берегові пункти, а також атакувати їх.

За даними Генштабу, станом на сьогодні збито 325 ворожих гелікоптерів.