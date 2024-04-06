Харків зазнав обстрілу: двоє загиблих (оновлено)

Наслідки одного з попередніх обстрілів Харкова

Ворог атакував Харків балістичним озброєнням. Як написав у соцмережах мер Ігор Терехов, у місті близько 0:30 було чути вибухи.

Поліція Харківщини повідомила, що семеро людей з травмами та осколковими пораненнями доправили до лікарні. Серед них дві жінки та п'ятеро чоловіків. Є двоє загиблих, обидва чоловіки, їхні особи встановлюються.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram стверджував, що зафіксовано влучання поряд із житловою забудовою.