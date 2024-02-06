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Українські спецназівці допитали полонених “вагнерівців” у Судані, - Kyiv Post

Найманців ПВК Вагнера відправили до Судану для повалення місцевого уряду.

Українські спецназівці допитали полонених “вагнерівців” у Судані, - Kyiv Post
Українські спецназівці допитали полонених “вагнерівців” у Судані
Фото: Скріншот з відео Kyiv Post

Видання Kyiv Post з посиланням на джерела в українських спецслужбах оприлюднило відео, на якому українські спецназівці допитують полонених найманців ПВК Вагнера в Судані.

В одній частині відео бійці бойової групи спецназу “Тимур” ГУР МО оглядають військову техніку, на одній вантажівці видно сліди інтенсивних пострілів по лобовому склу та тілу військовослужбовця, значок ПВК Вагнера на пасажирському сидінні.

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На пізніших кадрах український оператор допитує російськомовного в’язня. 

Той зізнається, що є частиною групи найманців ПВК Вагнера, яку відправили до Судану для повалення місцевого уряду. Бійці ПВК Вагнера потрапили в Судан із Центральноафриканської Республіки, їх було 100 осіб.

Також разом із російськомовним солдатом допитують двох африканських в’язнів, імовірно завербованих на місці найманцями Вагнера.

Джерела Kyiv Post у спецслужбах України повідомили: “Робота зі знищення російських найманців та їхніх місцевих партнерів-терористів у Судані, ймовірно, українським спецназом… Робота, яку ми запланували [в Судані], виконується”.

Kyiv Post нагадало, що у листопаді 2023 року отримало два відео, на яких нібито українські спецназівці полюють на найманців у країні.

  • Кремль після початку повномасштабного вторгнення в Україну заробив понад 2,5 млрд доларів на торгівлі африканським золотом і продовжує заробляти, використовуючи для цього так звану групу Вагнер.
  • Українські спецслужби, ймовірно, стоять за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти підтримуваного “Вагнером” ополчення поблизу столиці Судану.

  • Росія планує розширити свою військову присутність у східній Лівії, зокрема створити військово-морську базу. Таким чином Москва отримає значний плацдарм на південному порозі Європи.
  • Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом. Співрозмовники обговорили спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією.

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