Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що звільнення Криму від російських окупантів не за горами.
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.
Кирило Буданов розповів про спецоперацію, яку провели спецпризначенці воєнної розвідки України на території тимчасово окупованого Криму.
“Важливість цієї спецоперації, насамперед, у тому, щоб люди повірили ― люди навіть не на території материкової України, а в Криму ― щоб вони згадали і повірили в те, що перемога не за горами. І звільнення їхнє теж не за горами”, - сказав Буданов. Він зазначив, що ніхто не збирається мешканців Криму просто так там залишати.
“І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться ― буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому”, - заявив головний розвідник України.
Також Буданов нагадав, що з 2014 року були розмови про те, що Крим можна буде повернути тільки дипломатичним шляхом: “І ось до чого це привело”.
Він зауважив, що “будь-яка дипломатія без того, що ти маєш реальну силу, вона безсила уже”.
Нагадаємо, нещодавно Буданов вже заявляв, що деокупація Криму без бойових дій неможлива. Зараз українські сили можуть дістати ворога в будь-якій точці окупованої АРК.
До цього президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається обмінювати Крим на членство в будь-яких союзах.
Також зазначимо, 23 серпня, близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».
У День незалежності, 24 серпня, ГУР і ВМС здійснили висадку в Криму. Противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку.