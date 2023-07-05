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У Шевченківському суді Києва чоловік підірвав гранату (оновлюється)

На місці працюють правоохоронці.

У Шевченківському суді Києва чоловік підірвав гранату (оновлюється)
Фото: eadaily.com

Поліцейські отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду в Шевченківському районі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на засідання. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу", - написав він.

За даними ЗМІ, вибух влаштував Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Верховною Радою скоїв теракт.

Інформація буде оновлюватися.

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