На Миколаївщині за 3 тисячі доларів з ухилянтів робили “волонтерів”, які мають право виїжджати за кордон.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщина Сергій Шайхет.

“3,3 тисяч доларів і ти “волонтер”, який безперешкодно перетинає держкордон України. Таку схему злочинного бізнесу налагодив 46-річний миколаївець для військовозобов’язаних чоловіків”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до незаконної діяльності зловмисник залучив ще трьох знайомих, у тому числі з інших регіонів, де безпосередньо чоловіків призовного віку ставили на облік як волонтерів та вносили до бази військової адміністрації задля безперешкодного виїзду закордон.

Організатора та безпосереднього виконавця затримали.

Нині усім чотирьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозри за двома статтями - за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) та зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За скоєне фігурантам загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, посадовця Міноборони судитимуть у справі про організацію незаконного переправлення ухилянтів через кордон. Посадовець Міноборони з пособниками оформляли ухилянтів як водіїв-волонтерів благодійних організацій, вносили їх дані до системи “Шлях”. Це надавало їм підстави перетнути державний кордон України.