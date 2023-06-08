Ще один житель травмований.

8 червня близько 15:30 російська армія здійснила обстріл Бериславського району Херсонщини.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, внаслідок обстрілу одного з населених пунктів під завалами будинку загинула жінка. Ще один житель травмований.

За попередніми даними, загаобники атакували населений пункт керованими авіабомбами.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, нині росіяни обстрілювали Херсон під час евакуації людей із зони затоплення. У МВС повідомили, що серед поранених – двоє співробітників ДСНС: водолаз-сапер і водій-сапер із Миколаївської області. Загалом внаслідок обстрілу Корабельної площі постраждало 9 осіб.