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Відео страт росіянами українських полонених не є поодинокими випадками, − ООН

Інциденти мають розслідувати належним чином, а винних повинні притягнути до відповідальності.

Відео страт росіянами українських полонених не є поодинокими випадками, − ООН
Фото: EPA

В ООН приголомшені особливо жахливим відео страти росіянами полоненого українського солдата.

Про це пише CNN.

Видання також згадує про відео, яке демонструє понівечені тіла двох українських солдатів, що лежать на землі.

У заяві Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що входить до складу Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), йдеться, що ці страти “не є поодиноким випадком”.

“В останніх звітах Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема скоєних проти військовополонених. Останні інциденти мають розслідувати належним чином, а винних повинні притягнути до відповідальності”, – йдеться у заяві.

В Управлінні Верховного комісара ООН повідомили про документування, зокрема, страти російськими військами 15 українських військовополонених, а також використання українських солдатів як живого щита, смерть двох поранених через відсутність медичної допомоги і тортури.

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Нагадаємо, МЗС закликало Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) невідкладно звернути увагу на страту росіянами українського полоненого.

Раніше на страту українського полоненого росіянами відреагували, зокрема, президент Україниголова Офісу президента та міністр закордонних справ.

Так, Володимир Зеленський заявив: "Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям… Світ повинен бачити. Це – відео Росії, якою вона є". Інші представники української влади закликали, зокрема, викинути РФ зі складу Радбезу ООН. 

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Це – не перша публікація росіянами відео з нелюдським поводженням із українськими полоненими. У лютому стало відомо про розстріл беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Президент Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України посмертно. 

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