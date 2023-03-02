Люди перебувають під завалами. Окупанти вдарили, можливо, ракетами С-300.

Вночі 2 березня російська армія атакувала Запоріжжя, влучивши у багатоповерхівку.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок”, – зазначив він.

Інформація наразі уточнюється.

Оновлення 02:46. У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог завдлав ракетний удар по житловому будинку і зруйнував три поверхи.

Окупанти вдарили, можливо, ракетами С-300.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Оновлення 04:28. Куртєв повідомив, що внаслідок обстрілу практично повністю зруйнувано один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами.

За попередньою інформацією, загинуло 2 людини.

Всі відповідні служби працюють. Вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постараждалих людей.

Повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється.

Оновлення 04:58. Як повідомили у ДСНС, унаслідок ракетного удару сталося “руйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду”.

Станом на 04:30 врятовано 8 осіб, яких для огляду госпіталізовано та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів деблоковано одну загиблу людину.

Всього до пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 90 осіб, зокрема 3 психологи та 24 одиниці техніки.

Фото: Телеграм-канал Анатолія Куртєва

Фото: Телеграм-канал Анатолія Куртєва

Фото: Телеграм-канал Анатолія Куртєва

Фото: Телеграм-канал Анатолія Куртєва

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, перед цим окупанти обстрілювали Запоріжжя 20 лютого. У місті зафіксували влучання у поле поруч з приватними будинками, вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка, жертв не було.