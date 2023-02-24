Він подякував працівникам медіа за роботу протягом року війни.

У Києві стартувала пресконференція президента України Володимира Зеленського. Трансляцію веде Укрінформ.

"Найголовніше сьогодні подякувати вам, шановні представники медіа, журналісти. Думаю, що це дуже важливо – те, що ви зробили протягом цього року", – сказав президент.

Він додав, що велика потужність – те, що журналісти привнесли. Він також відзначив медіа західних партнерів. Загиблих журналістів вшанували хвилиною мовчання.

Це – перший за рік повномасштабного вторгнення пресбрифінг президента, який транслюється в онлайні наживо.