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У Києві стартувала пресконференція президента Зеленського

Він подякував працівникам медіа за роботу протягом року війни. 

У Києві стартувала пресконференція президента України Володимира Зеленського. Трансляцію веде Укрінформ.

"Найголовніше сьогодні подякувати вам, шановні представники медіа, журналісти. Думаю, що це дуже важливо – те, що ви зробили протягом цього року", – сказав президент.

Він додав, що велика потужність – те, що журналісти привнесли. Він також відзначив медіа західних партнерів. Загиблих журналістів вшанували хвилиною мовчання. 

Це – перший за рік повномасштабного вторгнення пресбрифінг президента, який транслюється в онлайні наживо. 

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