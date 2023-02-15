У небі над Київською областю виявили повітряні цілі, працює ППО

Що саме виявили – поки не уточнюється.

У небі над Київською областю виявили повітряні цілі. Тривога оголошена тільки в області, не в столиці.

Про виявлення обʼєктів повідомили в Телеграм Київської ОВА.

"У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!" – зазначили в повідомленні.

Станом на 13:51 повітряна тривога оголошена лише в Луганській області, Криму та Київській області. В самому Києві небезпеки немає.

Вчора росіяни запустили в Україну повітряні кулі з відбивальними елементами. Ймовірно, вони зробили це, щоб виснажити ППО.