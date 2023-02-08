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Росія маніпулює про про “негативний психологічний стан ЗСУ під Бахмутом”

Ще одна маніпуляція – про використання Києвому західної допомоги.

Росія маніпулює про про “негативний психологічний стан ЗСУ під Бахмутом”
Фото: vabos.com.ua

Російські ЗМІ розповсюджують маніпуляцію, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів президенту Володимиру Зеленському про негативний психологічний стан ЗСУ під Бахмутом.

Нібито Офіс Президента відмовився відвести війська на вигідні позиції. “Бійці вважають себе витратним матеріалом, який кидають на забій”, – цитує окупантів Центр протидії дезінформації при РНБО

Ще одна маніпуляція – про використання Києвому західної допомоги.

“Російські ЗМІ, цитуючи французького політика Ф.Філіппо, повідомили, що “корупційний скандал в Україні говорить про неправомірне використання західних поставок Києвом”: “Вся допомога, яку ми туди відправляємо, повністю розкрадається, мільярд за мільярдом! Давайте зупинимо це”, – зазначили у ЦПД. 

Окрім того, міністр оборони РФ Сергій Шойгу роповсюдив дезінформацію, що про “небажання українського керівництва припинити вогонь на час православного Різдва”. 

“Загалом ворог здійснив понад 550 обстрілів. … Війська (РФ, - ред.) придушили ці атаки і продовжують забезпечувати захист українців від геноциду з боку київського режиму”, – сказав він. 

Нагадаємо, російські ЗМІ оприлюднили фейк, що під час навчання військових ЗСУ в Німеччині двоє українців попросили притулок в цієї країни.

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