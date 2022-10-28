Попереду, ймовірно, найнебезпечніше десятиліття після закінчення Другої світової війни, – Путін

Про війну проти України він не шкодує.

Президент Росії Володимир Путін не шкодує про війну проти України.

Про це пише Reuters.

Путін, виступаючи на конференції в Москві 27 жовтня, оголосив знайомий перелік претензій до “наших західних опонентів” і заявив, що домінування Заходу у світових справах добігає кінця.

Президент окупантів звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні та в “небезпечній, кривавій та брудній грі”, яка сіє хаос у всьому світі. Він наполягає, що Заходу доведеться говорити з Росією та іншими великими державами про майбутнє світу.

“Ми стоїмо на історичному рубежі: попереду, ймовірно, найнебезпечніше, непередбачуване і, водночас, важливе десятиліття після закінчення Другої світової війни”, – сказав Путін.

На запитання, чи були розчарування протягом року, Путін відповів: “Ні”. Він заявив, що завжди думає про загиблих росіян в Україні, однак про невдачі Росії на полі бою протягом останніх місяців не згадав.

На запитання, чи йде операція відповідно до плану Путін відповів, що російські цілі не змінилися.

Нагадаємо, вчора в американському Інституті вивченян війни зазначили, що риторика Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни.