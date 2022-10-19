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Затримали жителів Вінничини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл

Він призвів до ще більших руйнувань і поранень людей.

Затримали жителів Вінничини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Служба безпеки України затримала на Вінниччині чотирьох жителів, які зняли на відео і поширили відео атаки ворожих дронів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Вже за пів години відео з’явилося у російських пропагандистів, а за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей", - зазначили в спецслужбі.

Один із затриманих зізнався - розуміє, що відзнятий матеріал використали окупанти на шкоду безпеці України. Він додав, що розуміє неправильність своїх дій і ніякого злого умислу чи допомоги РФ не мав.

У спецслужбі наголосили, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.Також СБУ фіксує випадки поширення відповідних відео в інтернеті, розшукує, встановлює особи та притягує фігурантів до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ нейтралізувала російську агентурну мережу, розосереджену по різних регіонах України.

Жителька Донеччини, яка була інформаторкою росіян, проведе за ґратами 9 років.

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