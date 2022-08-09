Два судна з 70 000 тоннами продовольства уже вийшли з порту Чорноморська

Один з кораблів – великий панамакс.

Два судна з 70 000 тонн продовольства уже вирушили з порту Чорноморська зерновим коридором.

Про це повідомили в телеграмі Міністерства інфраструктури України.

"Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тис. тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65 тис. тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доправить до Південної Кореї", – зазначили в міністерстві.

Там додали, що OCEAN LION є вже другим судном-панамакс, що відправляється з порту "Чорноморськ".

Клас панамакс мають одні з найбільших суден.

Вранці про заплановане відправлення двох суден із Чорноморського порту повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Відновлення експорту українських зернових відбувається у межах досягнутої в Стамбулі 22 липня угоди між Україною, Туреччиною та за посередництва генерального секретаря ООН. Дзеркальну угоду уклала Росія.

Росіяни до інспекції суден у Туреччині не долучені.