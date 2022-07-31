На Запоріжжі окупантами знищено до 40 тисяч тон зернових, - Старух

Унаслідок російських обстрілів у Запорізькій області знищено орієнтовно 30-40 тисяч тонн зернових культур.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у інтерв‘ю Укрінформу.

"З 1 липня в Запорізькому районі внаслідок обстрілу та підпалу в 15 сільгосппідприємствах пошкоджені пожежами зернові культури на площі 1561,63 га, у Пологівському районі в 13 сільгосппідприємствах на площі 8132 га. Всього пошкоджено – 9693,63 га. Це досить велика цифра. Орієнтовно 30-40 тисяч тонн зернових. Приблизні збитки тільки по цьому питанню - 340 мільйонів гривень. Останній раз українські ниви так палали в часи навали німецьких нацистів. Зараз їх палять рашистські", – сказав він.

Водночас Старух запевнив, що в Запорізькій області буде зібрано нормальний урожай – до 700 тисяч тонн на неокупованій частині.

"Зараз зерно є, область буде з хлібом, запаси цього року забезпечено", – запевнив керівник ЗОВА.

При цьому він уточнив, що торік зібрали п'ять мільйонів тонн зернових по всій області. Старух розповів, що основна аграрна частина в області знаходиться на лінії зіткнення або за нею. За його словами, там російські війська просто крадуть або купують зернові культури "за копійки".

"Зважаючи на поточну ситуацію, виникає питання, що буде з посівною кампанією наступного року. Ми можемо зіштовхнутися з тим, що люди не просто не матимуть мотивації, але і фізично на матимуть ресурсів, щоб це зробити. Тоді виникнуть питання із забезпеченням населення зерновою групою продовольства", – резюмував голова ЗОВА.

Нагадаємо, що росіяни за добу знищили біля Чорнобаївки на Херсонщині майже 200 га посівів.

Нещодавно російські окупаційні війська обстріляли Дніпропетровщину. Від обстрілів спалахнули дві пожежі на пшеничних полях.