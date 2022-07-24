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У Миколаєві під час тривоги пролунали щонайменше пʼять вибухів

Інші деталі поки невідомі. 

У Миколаєві під час тривоги пролунали щонайменше пʼять вибухів
Олександр Сенкевич (ілюстративне фото)
Фото: скріншот відео

У Миколаєві близько 4 ранку 24 липня під час повітряної тривоги пролунали щонайменше пʼять потужних вибухів. 

Про це повідомив у Телеграм мер міста Олександр Сєнкевич.

"Як завжди, прошу вас не публікувати в соцмережах фото і відео наслідків обстрілів до появи офіційної інформації!" – написав він. 

Повітряна тривога була оголошена в місті близько 3:43, її завершення – о 4:29.

Інших деталей про вибухи поки немає. 

Нагадаємо, що вчора російська армія обстріляла житлові квартали у спальному районі Миколаєва. Двоє людей були поранені, приватні та багатоповерхові будинки зазнали руйнувань. 

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