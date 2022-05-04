21-річний командир росармії пішов на війну, щоб "матеріально підтримати свою матір".

СБУ оприлюднила відео, на якому полонений російський загарбник зізнається у вбивствах мирних українців.

"Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби", – підкреслили у відомстві.

21-річний командир росармії каже – пішов на війну, щоб "матеріально підтримати свою матір".

Після перетину українського кордону і просування на Сумщину окупант брав участь у супроводі колони з пораненими російськими солдатами. Її розбили українські захисники, тож загарбник та його побратими відібрали автомобілі у цивільних.

Окупант впритул випустив чергу в цивільного українця, який мав нещастя потрапити на очі росіянам: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше".

"Єдиною провиною українця було те, що розмовляв у цей час по телефону", – зауважили в СБУ.

У відомстві наголосили – загарбник не "сховається" за виконанням наказу.

"Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання за такий злочин – до 15 років позбавлення волі. Тож його матері найближчим часом доведеться шукати інші статті доходу. Тому що її "годувальник" відповідатиме за злочини перед українським народом", – зауважили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила особи і зібрала інформацію про майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти жителів Київщини.

Російські окупанти переймаються, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома.