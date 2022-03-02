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Влада кількох регіонів Росії повідомила про загибель в Україні своїх військових

Міноборони РФ визнає лише факт загибелі військовослужбовців, але не повідомляє точних даних.

Влада кількох регіонів Росії повідомила про загибель в Україні своїх військових
Фото: EPA/UPG

Влада Ханти-Мансійського автономного округу, Мордовії, Челябінської, Брянської та Волгоградської областей повідомила про загибель військових в Україні, передає Meduza.

Згідно з повідомленнями, загинули 27-річний Ігор Василенко з ХМАО, 36-річний Костянтин Глушков із Челябінської області, 40-річний полковник Віктор Ісайкін із Мордовії, Артем Рогачов та Андрій Калмиков із Брянської області. А за інформацією журналістів, загинув житель цього регіону старший лейтенант Євген Бушуєв.

Керівництво Волгоградської області повідомило про жителів, які загинули "при виконанні військового обов'язку під час спеціальної операції". Їхніх імен не вказали. У ЗМІ з'ясували, що це 22-річний Олександр Бахарєв та 27-річний Валерій Коваленко.

В російському Міністерстві оборони визнали тільки факт загибелі російських військовослужбовців, але не повідомили точних даних.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії внаслідок війни в Україні. За станом на 2 березня було знищено 5840 російських окупантів, а також 30 ворожих літаків, 31 гелікоптер, понад дві сотні танків, понад 860 броньованих машин, 355 одиниць автомобільної техніки та ін.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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