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Разумков поїхав на Донбас

Спікер парламенту ознайомиться з  безпековою ситуацією в районі проведення ООС.

Разумков поїхав на Донбас
Фото: facebook/Слуга Народу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розпочав робочу поїздку на Донбас.

Про це повідомила пресслужба параламента.

Під час поїздки Разумков ознайомиться з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об’єднаних сил.

Раніше у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі наголосили, що бойовики активізували обстріли на Донбасі напередодні поїздки Володимира Зеленського в Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом.

Найближчими днями бойова активність російсько-окупаційних військ може збільшуватися.

Нагадаємо, 29-30 липня Разумков під час дводенної робочої поїздки до Луганської, Донецької та Харківської областей  відвідав КПВВ "Майорське" на Донеччині, а також поспілкувався з жителями прифронтових селищ та зустрівся з командуванням ООС.

3 серпня Разумков збирався їхати на Донбас, але напередодні ввечері головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заборонив відвідування посадовими особами зони проведення ООС.

30 липня в Донецьку область приїхало все керівництво держави на чолі з президентом Володимиром Зеленським - там відбувалося виїзне засідання Ради нацбезпеки та оборони. Разумков тоді його пропустив, тому що мав власне відрядження.

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