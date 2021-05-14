Центр охорони здоров'я "Укрзалізниці" має повернути 60 млн гривень НСЗУ через те, що не надавав допомогу ковідним пацієнтам

Філія "Центр охорони здоров’я" АТ "Укрзалізниця" отримала від Національної служби здоров'я України 60 мільйонів гривень на лікування пацієнтів з COVID-19, але відомчі лікарні Києва та Одеси такої допомоги практично не надавали. У зв'язку з цим НСЗУ зупинила оплату медичиних послуг філії, а також вимагає повернути надані кошти.

Як пояснили у НСЗУ, ЦОЗ "Укрзалізниці" уклав договір зі Службою на стаціонарну допомогу при COVID-19 в кінці листопада минулого року. При поданні заявки на укладення договору керівництво Центру підтвердило і внесло відповідні дані в електронну систему охорони здоров'я, що всі лікарні, подані в договорі, відповідають вимогам і готові надавати медичну допомогу пацієнтам.

На початку року в НСЗУ та до органів місцевої влади почали надходити скарги від пацієнтів, що лікарні "Укрзалізниці" в Києві та Одесі не надають допомогу пацієнтам. Національна служба здоров’я України здійснила моніторингові візити до цих лікарень. В Одесі також відбулося виїзне засідання профільного комітету парламенту.

"В результаті цих візитів з'ясували: попри те, що при поданні заявки керівництво Центру охорони здоров'я засвідчило, що в усіх лікарнях є необхідне обладнання та персонал, насправді лікарні Києва та Одеси такого обладнання не мають і не відповідають вимогам до договору. Наприклад, жодна із лікарень "Укрзалізниці" у Києві не мала справного джерела аварійного електроспоживання. А це ставить під загрозу життя пацієнта, який перебуває в палаті інтенсивної терапії. Також лікарні не були забезпечені засобами індивідуального захисту персоналу, необхідними ліками та витратними матеріалами", - пояснили в НСЗУ.

За фактом порушень з боку "Центру охорони здоров’я" АТ "Укрзалізниця" НАБУ відкрило два кримінальні провадження - щодо розкрадання коштів в особливо великих розмірах, а також за внесення недостовірних даних в електронну систему охорони здоров’я.

"Ситуація, коли медзаклад отримує кошти з державного бюджету за Програмою медичних гарантій, а натомість не надає послуг, які прописані у договорі, є неприпустимою. А внесення в електронну систему неправдивих даних є грубим порушення, за яке передбачена юридична відповідальність. Не можна залишати пацієнтів без ліків та допомоги, а лікарів - без засобів індивідуального захисту та обладнання для лікування, при цьому отримуючи на ці потреби значні суми коштів з грошей платників податків. НСЗУ укладає договори з лікарнями в інтересах пацієнта і завжди стоятиме на сторожі цих інтересів. Тим більше, під час пандемії коронавірусу", - повідомив очільник НСЗУ Андрій Віленський.

Нагадаємо, що у квітні лікарні "Укрзалізниці" врешті почали приймати хворих на ковід, про що їх тривалий час просила столична влада. Однак це було зроблено не в тій кількості, в якій обіцяли.