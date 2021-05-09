До Національної поліції надійшло 38 повідомлень про правопорушення під час заходів з нагоди відзначення Дня перемоги над фашизмом.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Загалом у країні вже завершилися понад 600 масових заходів. В них взяло участь більше 40 тисяч громадян.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Серйозних порушень громадського порядку не зафіксовано.

“Станом на зараз надійшло 38 повідомлень про правопорушення, пов’язані з масовими заходами з нагоди 9 травня. Правоохоронці впорались із завданням, забезпечивши безпеку громадян і не допустивши розвитку конфліктних ситуацій. Це вдалося, зокрема, і завдяки поліції діалогу, яка працювала безпосередньо з учасниками заходів”, – зазначив Яровий.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Наразі всі підрозділи МВС продовжують нести службу, працюють оперативні штаби. Особлива увага приділяється місцям відпочинку громадян - парки та лісосмуги. До закінчення всіх заходів особовий склад працюватиме в посиленому режимі.

Нагадаємо, 9 травня в Україні було заплановано проведення 667 заходів, за участі понад 66,9 тисяч осіб.

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