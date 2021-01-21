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Кабмін збереться на позачергове засідання, щоб звільнити заступника віцепрем’єра Уруського

Шмигаль запевнив, що в уряді немає недоторканих.

Кабмін збереться на позачергове засідання, щоб звільнити заступника віцепрем’єра Уруського
Фото: comments.ua

Кабінет міністрів збирається на позачергове засідання зранку 21 січня, щоб розглянути питання звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“В четвер зранку Уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання — звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого”, - написав Шмигаль.

“Я вже не раз казав - в нашому Уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями”, - додав голова уряду.

Раніше ЗМІ оприлюднили відео, на якому зафіксована бесіда міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого з представниками патрульної поліції. Правоохоронці зупинили авто чиновника, після чого встановили, що той перебуває за кермом у нетверезому стані. На законні вимоги поліцейських Немілостівий реагував агресивно та намагався піти місця події. На відео також зафіксована штовханина між чиновником та правоохоронцями.

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