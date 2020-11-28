Президент запровадив ще одне свято

28 листопада українці тепер відзначатимуть День працівника системи фінмоніторингу.

Щороку 28 листопада в Україні святкуватимуть День працівника системи фінансового моніторингу.

Це передбачено Указом Президента України Володимира Зеленського від 28 листопада 2020 року.

Зеленський пояснив введення свята значним внеском працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, у жовтні президент підписав Указ про День територіальної оборони, який відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.

У вересні Зеленський підписав Указ про встановлення в Україні Дня виноградаря та винороба.