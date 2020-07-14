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За останні пів року відбулося 1209 ДТП з летальними наслідками

Це на 14,3% більше, ніж у 2019 році.

За останні пів року відбулося 1209 ДТП з летальними наслідками
Фото: Autonews.ua

За останні пів року в Україні відбулося 57 929 ДТП, з них 1209 - з летальними наслідками. Це на 14,3% більше, ніж у 2019 році. Загальна кількість ДТП із постраждалими зросла на 4,2%. Про це йдеться в даних Opendatabot.

Під час карантину відзначалося суттєве зменшення кількості автомобілістів на дорогах - від 20% до 60% у піковий період обмежень. Проте навіть за цієї умови кількість ДТП значно зросла.

У список областей з найбільшою кількістю ДТП з постраждалими потрапили Дніпропетровська область (780), місто Київ та Київська область (715 та 751 відповідно), Харківська (649) і Одеська (628) області.

Найменше дорожньо-транспортних пригод з постраждалими сталося в Луганській (96), Чернівецькій (152) та Тернопільській (180) областях.

Найчастіше причинами ДТП з потерпілими стають порушення правил маневрування (23 971), перевищення швидкості (13 431) та недотримання дистанції (9331).

Нагадаємо, у Києві за першу неповну добу роботи камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зафіксували понад 35 тис. порушень.

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