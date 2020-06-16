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Зеленский поручил активизировать переговоры по приобретению вакцины от COVID-19

"Следите за разработками вакцины против коронавируса".

Зеленский поручил активизировать переговоры по приобретению вакцины от COVID-19
Фото: narodna-pravda.ua

Президент Владимир Зеленский поставил задачу усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19.

Об этом говорится на сайте Офиса президента по итогам селекторного совещания по коронавирусу.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - отметил глава государства, обращаясь к участникам совещания.

Пока что в мире не существует ни одной утвержденной вакцины от COVID-19, высокозаразного респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом. По подсчетам NYT, в мире насчитывается по меньшей мере 135 вакцин, которые находятся на разной стадии готовности.

Дальше всех в разработке своего препарата продвинулись фирма AstraZeneca и Оксфордский университет. 12 июня AstraZeneca пообещала Европе 400 млн доз потенциальной вакцины от COVID-19.

Также о хороших результаты якобы показывает перспективная разработка американской фирмы Moderna.

В Украине вакцины от COVID-19 не разрабатывают.

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