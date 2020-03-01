С 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билеты

До конца 2020 года запланирован рост тарифов на 22%.

С 1 марта 2020 года в Украине выросли тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+", - сообщили в компании.

Таким образом, в итоге, цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.

Отмечается, что пассажирские перевозки остаются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования из доходов от грузовых перевозок. Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн.

Напомним, 700 млн прибыли от перевозок 2020 года УЗ планирует направить на покупку и модернизацию вагонов.

Последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года.