Подозреваемому во взрыве на День Независимости в Киеве и других резонансных преступлениях избрали меру пресечения

Подозреваемому в нескольких резонансных преступлениях, который 18 месяцев скрывался от следствия, избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему инкриминируют ряд тяжких преступлений, в том числе погром и осквернение могильного комплекса цадика Нахмана в Умани. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Также он подозревается в причастности к подрыву гранаты РГД-5 в отделении полиции в Черкассах в 2017 и подрыву памятника Венгерскому народу на Верецком перевале (2017 года).

"Также ему инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти, которые произошли в Гуте Пеняцкой в Бродовском районе Львовской области и на территории заповедника "Быковнянские могилы", а также осквернение иудейской религиозной святыни – синагоги "Цори Гилод" во Львове в 2017; совершение хулиганских действий возле посольств США и Литвы; оконченное покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизней многих лиц, с использованием неизвестного взрывного устройства в Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году", – сообщили в ОГП.

Помимо этого, следствие считает его причастным к обливанию краской памятника воинам АТО, применении взрывного устройства возле памятника воинам АТО в 2017 году, подрыва ручной гранаты возле входа приемной партии "Национальный корпус" в 2017.

Относительно еще двоих участников этих преступлений идет рассмотрение обинительного акта в суде.

Напомним, в 2016 году группа молодых людей ворвалась в ночь на среду в синагогу в Умани на могиле рабби Нахмана, облили помещение красной краской и забросали кусками свинины.

3 июля 2017 года в Черкассах возле отделения полиции произошел взрыв.

24 августа 2017 года возле Кабинета министров произошел взрыв, в результате которого пострадали родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева – его жена, теща и друг семьи.