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​Сьогодні ВАКС розглядатиме запобіжний захід ексзаступниці керівника ОП

Засідання розпочнеться о 14:00.

​Сьогодні ВАКС розглядатиме запобіжний захід ексзаступниці керівника ОП
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 21 серпня, о 14:00 розпочнеться засідання Вищого антикорупційного суду, на якому розглянуть застосування запобіжного заходу колишній заступниці керівника Офісу президента України.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

«ВАКС призначив розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо ексзаступниці керівника Офісу Президента України. На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо колишньої заступниці керівника Офісу Президента України заплановано на 21 серпня 2026 року о 14:00», – розповіли там. 

Як можна зрозуміти, йдеться про Ірину Мудру

Засідання відбудеться у приміщенні ВАКС за адресою: проспект Берестейський, 41, зала судових засідань № 10.

Що відбувається

  • 19 серпня НАБУ повідомило про проведення спецоперації «Форест Гамп» з викриття злочинної організації у владі. За даними слідства, йдеться про легалізацію 150 млн гривень готівкою. Ці кошти були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».
  • НАБУ не назвало прізвища, але можна припустити, що йдеться про Германа Галущенка. За інформацією слідчих, до складу організації, що легалізувала кошти, входили: заступник голови Офісу президента (за інформацією LB, Ірина Мудра), в якої провели слідчі дії, екснардеп, голова державного банку, голова наглядової ради державного банку, інші особи. Джерела LB повідомили, що йдеться про представників колишньої ОПЗЖ.
  • За декілька годин після цього президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента України.
  • Адвокат Мудрої підтвердив, що їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід. Водночас він заперечив інформацію про її затримання й заявив, що захист поки вивчає матеріали справи, тому не коментує обґрунтованість підозри.
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