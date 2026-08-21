​Сьогодні ВАКС розглядатиме запобіжний захід ексзаступниці керівника ОП

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Сьогодні, 21 серпня, о 14:00 розпочнеться засідання Вищого антикорупційного суду, на якому розглянуть застосування запобіжного заходу колишній заступниці керівника Офісу президента України.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

«ВАКС призначив розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо ексзаступниці керівника Офісу Президента України. На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо колишньої заступниці керівника Офісу Президента України заплановано на 21 серпня 2026 року о 14:00», – розповіли там.

Як можна зрозуміти, йдеться про Ірину Мудру.

Засідання відбудеться у приміщенні ВАКС за адресою: проспект Берестейський, 41, зала судових засідань № 10.

Що відбувається