“Арешт рахунків та позбавлення майна без суду за 1 гривню боргу” — політична маніпуляція Тимошенко чи реальна загроза?

LB.ua розбирався, що змінює законопроєкт і чи справді він несе ризики для громадян.

Тимошенко назвала документ “безпрецедентним наступом на права людини” й пообіцяла добиватися його блокування в парламенті та ветування президентом у разі ухвалення в цілому.

Однак лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко з трибуни парламенту заявила, що документ фактично дозволяє блокувати рахунки та майно людей навіть за мінімальні борги — хоча б одну гривню — без рішення суду чи слідства. Вона стверджувала, що після ухвалення закону в Україні “8 мільйонів боржників можуть втратити все — від банківських коштів до єдиного житла”. У першу чергу — ВПО, яким на втрачене житло продовжують нараховувати борги за комуналку.

За задумом авторів — 30-х депутатів фракції “Слуга народу” на чолі із заступником голови фракції Андрієм Мотовиловцем — цифровізація має скоротити строки виконання рішень, полегшити зняття арештів після сплати боргів і зробити систему прозорішою.

Документ передбачає створення автоматизованої системи виконання судових рішень, яка взаємодіятиме з державними реєстрами, банками та іншими установами.

Верховна Рада минулого тижня ухвалила в першому читанні законопроєкт №14005 про спрощення виконавчого провадження через цифровізацію.

«Менше емоцій — більше фактів»: юристка про законопроєкт №14005

Старша юристка, адвокатка компанії PRAGNUM Альона Мічуріна в коментарі LB.ua закликала “знизити градус дискусії” навколо законопроєкту та оцінювати його положення без маніпуляцій. За її словами, більшість норм, які викликали хвилю обурення, вже діють у чинному законодавстві.

“Перш ніж говорити про „кабалу“ для українців, варто розібратися, хто і за яких підстав сьогодні може арештовувати рахунки або майно. Багато з того, що зараз подають як новацію, насправді існує вже давно”, — наголосила юристка.

Хто зможе накласти арешт?

За чинним законом “Про виконавче провадження”, арешти та стягнення можуть здійснюватися не лише на підставі рішень судів, а й рішень інших органів і посадових осіб — Нацбанку, Нацкомісії з цінних паперів, нотаріусів (через виконавчі написи), комісій із трудових спорів, ТЦК та СП, поліції. Нову процедуру законопроєкт не передбачає.

Мічуріна нагадала, що такі рішення можуть бути оскаржені громадянином у суді.

“По-перше, усі ці рішення підлягають судовому оскарженню. По-друге, жоден із цих органів не має права самостійно виконувати свої ж рішення — це роблять виконавці через процедуру виконавчого провадження”, — пояснила вона.

Що змінює законопроєкт №14005?

Юристка підкреслила: документ не вводить нових механізмів блокування рахунків чи арешту майна, а лише деталізує чинні норми. Йдеться передусім про розширення інформаційної взаємодії між виконавцями, банками, нотаріусами, реєстраторами та іншими установами.

“Йдеться не про нові обмеження, а про деталізацію вже існуючої процедури. Виконавець, як і раніше, може діяти лише в межах виданих виконавчих документів”, — наголосила Мічуріна.

Розширюється перелік на арешт майна?

Документ справді розширює перелік об’єктів, щодо яких можна реєструвати арешт, зокрема, включає незавершене будівництво чи майно без оформлених прав.

“Це технічна зміна. Вона лише додає нові типи майна до переліку, не змінюючи сам принцип: такий арешт майна можливий лише на підставі судового рішення”, — пояснила адвокатка.

Примусове проникнення до житла

Одна з найбільш обговорюваних норм проєкту — можливість примусового проникнення до житла боржника. За словами Мічуріної, це також не новація.

“Таке право виконавців існувало й раніше. Воно застосовується лише за рішенням суду — наприклад, коли йдеться про виселення боржника чи вселення стягувача. Законопроєкт лише повторює чинну норму статті 18 закону „Про виконавче провадження“, — зазначила вона.

Чи справді будуть забирати єдине майно за мінімальні борги?

Поширене твердження Юлії Тимошенко (голова фракції “Батьківщина”), що за борги “з першої гривні” можуть позбавити єдиного майна, юристка називає маніпулятивним.

Чинне законодавство передбачає, що єдине житло боржника не може бути реалізоване, якщо загальна сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат. Станом на сьогодні це 160 тисяч гривень.

“Якщо борг менший — виконавець зобов’язаний шукати інше майно. Тож ніхто не забере єдине житло через невиплачену комуналку чи штраф за парковку”, — пояснила Мічуріна.

“Мова не про „тотальний контроль“, а про технічне узгодження процесів. Автоматизація має пришвидшити виконання судових рішень і зменшити кількість зловживань», — підсумувала адвокатка.

Що буде за штрафи ТЦК та борги по комуналці?

Адвокат Данило Трясов (LESHCHENKO & PARTNERS) у коментарі LB.ua також погодився, що мета законопроєкту — не посилення тиску на громадян, що мають борги. А в першу чергу — виконання зобов’язань України перед Радою Європи.

“Тривале невиконання рішення суду порушує статтю 6 Європейської конвенції з прав людини, тому держава зобов’язана створити інструменти для його виконання. Саме тому і з’явився цей законопроєкт», — зазначив адвокат.

Цифровізація, автоматизація та взаємодія реєстрів

За його словами, у разі ухвалення закону в цілому стягувач бачитиме свій документ у електронному кабінеті і зможе подати заяву онлайн про відкриття виконавчого провадження, обравши державного чи приватного виконавця.

“Після цього система автоматично передасть документ виконавцю”, — пояснив юрист.

Також законопроєктом запроваджується автоматизація та взаємодія реєстрів.

“У разі надходження коштів (коли боржник сплатить борг) система автоматично формує повідомлення про погашення заборгованості. Це є підставою для виключення боржника з реєстру і зняття арешту з рахунків та електронних грошей”, — наголосив Трясов.

На його думку, запропоновані зміни — правильні.

“Бо доки кредитори звертаються до виконавців, люди встигають сховати кошти або переписати майно на родичів”, — зауважив адвокат.

Він також підтвердив, що штрафи ТЦК у 34 тисячі чи побутові борги не можуть призвести до продажу єдиного житла. Поріг для стягнення єдиного майна справді починається зі 160 тисяч гривень.

“У таких випадках стягнення звертається на інші активи або кошти”, — зазначив він.

Та політичні заяви, що від завтра всіх автоматично внесуть у реєстр боржників, не відповідає дійсності, — каже юрист. Бо ж і сам закон ще не ухвалено.

Арешт коштів насправді й зараз можливий через борг хоч 1 гривні

Адвокат Іван Залізняк (Arzinger) заявив у коментарі LB.ua, що законопроєкт не запроваджує жодних нових правил чи повноважень для виконавців.

Він уточнив, що арешт коштів здійснюється постановою виконавця, але ця постанова завжди базується на судовому рішенні. Тому твердження, ніби тепер можна блокувати кошти без рішення суду, безпідставні.

“Формально можна дійти висновку, що підставою для арешту коштів є не рішення суду, а постанова виконавця. Але ж насправді без первісного рішення суду про стягнення коштів у подальшому виконавець не зміг би винести постанову про арешт коштів, а банк не зміг би заблокувати ці кошти”, — сказав адвокат Залізняк.

Юрист додав, що арешт коштів можливий навіть із першої гривні, але це не нова норма — такий порядок діє і зараз.

Законопроєкт, за його словами, не робить різниці між видами боргів — процедура однакова і для штрафів, і для комунальних платежів, і для банківських кредитів.

Адвокат зазначив, що до реєстру боржників автоматично потрапляють усі, щодо кого відкрито виконавче провадження. Вилучити людину або компанію з цього реєстру можна лише після повного погашення боргу.

“Наявність відкритого виконавчого провадження автоматично означає наявність боргу. Якщо борг погашено, виконавче провадження закривається”, — сказав Залізняк.

За його словами, виконавці за запропонованим проєктом не отримують нових повноважень і будь-які їхні дії можна оскаржити у встановленому законом порядку. А запроваджені процедури є стандартною міжнародною практикою й не порушують право власності — навпаки, підвищують ефективність виконання судових рішень.

Окремо юрист зауважив, що закон не створює жодних спеціальних винятків чи пільг для внутрішньо переміщених осіб або інших категорій громадян. Хоча Юлія Тимошенко наголошувала, що запропонований проєкт вдарить у першу чергу по ВПО, які втратити житло, але за нього отримують борги по комуналці.

Він ще раз категорично заперечив поширений страх, що борги можуть стягувати без судового рішення: “Ніхто не стягує і не буде стягувати борги без суду — це міф”.

Підсумовуючи, адвокат сказав, що не бачить жодних ризиків для громадян чи бізнесу від ухвалення законопроєкту.